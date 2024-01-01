BMW та Toyota розширюють партнерство у сфері водневих технологій

Як повідомляє Carscoops, BMW планує випустити кілька водневих моделей до кінця десятиліття, оскільки зростання продажів електромобілів сповільнюється. Повідомляється, що німецький бренд планує розпочати виробництво водневого X5 у найближчі роки.

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Наразі більшість автовиробників робить ставку на електромобілі та гібриди, тоді як Toyota та BMW одні з небагатьох, хто продовжує розвивати гібридні технології. Очікується, що нова угода про співпрацю буде укладена на початку вересня.

Інсайдери повідомляють, що в рамках співпраці Toyota постачатиме BMW більш важливі водневі компоненти, включаючи баки та системи паливних елементів. Водночас систему приводу BMW вироблятиме власними силами. У 2023 році BMW запустила пілотний парк водневих iX5.

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Очікується, що тісна співпраця з Toyota дозволить німецькому автовиробнику значно знизити витрати на розробку серійної водневої версії кросовера. Окрім цього, передбачається, що партнерство між Toyota і BMW включатиме співпрацю в розробці та розгортанні вдосконаленої інфраструктури постачання водню по всій Європі. Деталі угоди будуть оголошені 5 вересня.