BMW об’єднується з Toyota задля виробництва водневого авто

Оскільки автомобіль буде запущений через чотири роки, BMW утримується від подробиць. Проте відомо, що воднева модель буде версією існуючого продукту. Останній водневий проект Мюнхена базується на X5.

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З огляду на це, логіка підказує нам, що водневий позашляховик не буде серійною версією iX5, зображеного тут. Це покоління авто вже в другій половині життєвого циклу. До 2028 року його замінить автомобіль наступного покоління.

Яку б форму він не прийняв, BMW зобов’язується продавати оригінальний продукт, який залишиться вірним бренду, а не переробленою Toyota. Природно, останній працює над власними автомобілями, які використовуватимуть технологію водневих паливних елементів, розроблену разом зі своїм баварським партнером. Тим часом варто зазначити, що паливні елементи, які входять до iX5 Hydrogen, постачає Toyota.

Позашляховик з нульовим рівнем викидів є частиною випробувального парку з менше ніж 100 одиниць, виготовлених у Спартанбурзі та модифікованих на пілотному заводі в Мюнхені. Саме тут iX5 потужністю 396 кінських сил отримує пару водневих баків на 700 бар, виготовлених із армованого вуглецевим волокном пластику (CFRP). Обидва вміщують шість кілограмів водню для діапазону WLTP 313 миль (500 км). Щоб заправити автомобіль, потрібно три-чотири хвилини, тобто приблизно стільки ж, скільки бензиновий або дизельний X5.

За умови, що перший водневий автомобіль BMW буде заснований на наступному поколінні X5, він базуватиметься на тій же платформі CLAR, що й версії газ/дизель/гібрид. Є повідомлення, що BMW також може випустити звичайний електромобіль з акумуляторами на тій же архітектурі, що й решта моделей X5. Передбачається, що наступний X5 надійде у виробництво у другій половині 2026 року та має включати версії BEV з першого дня.

Для когось це може бути несподіванкою, але BMW активно бере участь у розробці водневих автомобілів з 1979 року. Все почалося з 520h з двигуном внутрішнього згоряння, модифікованим для роботи на водні. Системою, яку пізніше повторили з V-12, оснащували седани E38 і E65 протягом 2000-х років. Однак, робота над водневими ДВЗ була припинена, оскільки маркетологи вважали за краще зосередитися на електромобілях.