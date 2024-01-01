В автопромі Німеччини щось пішло не так: тепер у BMW проблеми

Bloomberg пророкує, що такі скорочення підривають майбутнє найважливішої галузі країни. Автомобільну промисловість не на жарт почало лихоманити.

Акції BMW впали після того, як компанія оприлюднила інформацію про зростання вартості відкликання 1,5 мільйона автомобілів через несправності гальмівних систем Continental AG.

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За тиждень до цього VW шокував планами потенційно закрити заводи в країні вперше за майже дев’ять десятиліть своєї історії. Про це редакція Авто24 писала на минулому тижні.

До того ж німецькі бренди почали страждати від того, що Китай створює подальшу загрозу продажам і прибуткам. Це стосується не тільки Німеччини конкретно чи Європи, але й усього світового ринку. Митні санкції не допомагають.

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Якщо у Volkswagen проблеми частково виникли через неправильні бізнес-рішення та конфлікти з профспілками, то для BMW підрізав крила Continental. Виробник автомобілів очікує, що прибутки впадуть значно нижче торішніх 17,1 мільярда євро. Ймовірно, що операційна рентабельність виробництва автомобілів становитиме лише 6% порівняно з попереднім мінімумом у 8%.

За словами представника BMW, поки автомобілі залишаються в безпеці, водіям, можливо, доведеться сильніше натискати на педаль гальма, оскільки системи допомоги не працюють так ефективно.

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В результаті цього акції BMW закрилися падінням на 8,7% у Франкфурті, знизивши ринкову оцінку компанії приблизно на 5 мільярдів євро. Акції Continental впали на 10,5%, а VW – на 3,4%.

Для Continental проблеми будуть перешкодою для планів щодо потенційного розміщення свого автобізнесу після низки невдалих спроб відродити прибуток.

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Continental заявив, що постачає систему іншим виробникам автомобілів, хоча лише BMW страждає від проблеми через конкретну конфігурацію, яку він використовує.

За словами представника BMW, близько 1,2 мільйона автомобілів були доставлені клієнтам і підлягають відкликанню. Ще майже 320 000 знаходяться у виробника.

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Ці проблеми є невдачею для компанії, яка працює краще, ніж деякі її конкуренти з електромобілями. У липні BMW випередила Tesla Inc. і вперше очолила європейський ринок електромобілів.

За словами прессекретаря, BMW вивчає можливість виконати ремонт за допомогою оновлення програмного забезпечення чи все-таки доведеться вдаватися до фізичних виправлень. Відкликання має бути завершено цього року, з ймовірністю деякого перевищення на 2025 рік.

Для Continental відкликання завдає ще одного удару по компанії, яка вже має низку проблем. За словами автомобільного аналітика Bloomberg Intelligence Джилліан Девіс, усунення проблем з гальмівною системою може коштувати Continental 75 мільйонів євро.

BMW заявив, що наразі розглядає вимоги щодо компенсації від Continental.