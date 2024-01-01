Volkswagen Group планує закрити щонайменше три заводи

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Є ризик, що у Volkswagen невдозі стане на кілька десятків тисяч робочих місць менше
Болісне для бренду питання поки без позитивного рішення. Керівництво Volkswagen Group та профспілки шукали вихід, але якогось конкретного рішення, що задовольняло б усі сторони, не знайдено.
Відповідно до виробничої ради, пише verkehrsrundschau.de, наразі розглядаються конкретні плани масового скорочення персоналу та зменшення заробітної плати. Однак це лише відтермінує більш радикальні заходи.
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"Правління хоче закрити принаймні три заводи VW у Німеччині. З цими планами правління на кону стоять десятки тисяч робочих місць у Volkswagen в Німеччині", – сказала голова виробничої ради групи Даніела Кавалло на інформаційному заході для колективу у Вольфсбурзі.
Щоправда, VW не надав жодних подробиць щодо конкретних заходів. Вище керівництво компанії виправдовує заходи жорсткої економії стислим, але уже зрозумілим усім вироком: "Ситуація серйозна".
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"Ситуація серйозна, і відповідальність партнерів по переговорах величезна. Без комплексних заходів для відновлення конкурентоспроможності ми не зможемо дозволити собі значні інвестиції в майбутньому", – сказав директор з кадрів Гуннар Кіліан,
Федеральний уряд закликав VW Group зберегти робочі місця. У відповідь на можливе закриття заводів Volkswagen прем’єр-міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер також закликав до радикального повороту в економічній політиці Німеччини.
"Потрібен план автомобільного Маршалла. Розвиток VW є жорстоким для Німеччини як автомобільного місцезнаходження, навіть якщо були очевидні помилки керівництва", – сказав Зьодер Німецькому агентству преси в Мюнхені.
Зокрема, Содер закликав до скасування запланованої заборони на двигуни внутрішнього згоряння в ЄС і до технологічної відкритості, а також до призупинення всіх штрафів за викид CO2 і відсутності мит на китайські автомобілі.
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В основному бренді VW у Німеччині працює майже 120 000 людей, приблизно половина з них у Вольфсбурзі. Бренд VW управляє в цілому десятьма заводами в Німеччині, шість з яких знаходяться в Нижній Саксонії, три в Саксонії та один в Гессені.
У вересні VW скасував гарантовану безпеку роботи, яка діяла понад 30 років. Звільнення з експлуатаційних причин будуть можливі з середини 2025 року.