Volkswagen Group планує закрити щонайменше три заводи

Болісне для бренду питання поки без позитивного рішення. Керівництво Volkswagen Group та профспілки шукали вихід, але якогось конкретного рішення, що задовольняло б усі сторони, не знайдено.

Відповідно до виробничої ради, пише verkehrsrundschau.de, наразі розглядаються конкретні плани масового скорочення персоналу та зменшення заробітної плати. Однак це лише відтермінує більш радикальні заходи.

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"Правління хоче закрити принаймні три заводи VW у Німеччині. З цими планами правління на кону стоять десятки тисяч робочих місць у Volkswagen в Німеччині", – сказала голова виробничої ради групи Даніела Кавалло на інформаційному заході для колективу у Вольфсбурзі.

Щоправда, VW не надав жодних подробиць щодо конкретних заходів. Вище керівництво компанії виправдовує заходи жорсткої економії стислим, але уже зрозумілим усім вироком: "Ситуація серйозна".

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"Ситуація серйозна, і відповідальність партнерів по переговорах величезна. Без комплексних заходів для відновлення конкурентоспроможності ми не зможемо дозволити собі значні інвестиції в майбутньому", – сказав директор з кадрів Гуннар Кіліан,

Федеральний уряд закликав VW Group зберегти робочі місця. У відповідь на можливе закриття заводів Volkswagen прем’єр-міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер також закликав до радикального повороту в економічній політиці Німеччини.

"Потрібен план автомобільного Маршалла. Розвиток VW є жорстоким для Німеччини як автомобільного місцезнаходження, навіть якщо були очевидні помилки керівництва", – сказав Зьодер Німецькому агентству преси в Мюнхені.

Зокрема, Содер закликав до скасування запланованої заборони на двигуни внутрішнього згоряння в ЄС і до технологічної відкритості, а також до призупинення всіх штрафів за викид CO 2 і відсутності мит на китайські автомобілі.

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В основному бренді VW у Німеччині працює майже 120 000 людей, приблизно половина з них у Вольфсбурзі. Бренд VW управляє в цілому десятьма заводами в Німеччині, шість з яких знаходяться в Нижній Саксонії, три в Саксонії та один в Гессені.

У вересні VW скасував гарантовану безпеку роботи, яка діяла понад 30 років. Звільнення з експлуатаційних причин будуть можливі з середини 2025 року.