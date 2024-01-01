Volkswagen и профсоюзы нашли компромиссное решение

В отличие от "карманных" профсоюзов советского образца, немецкие профсоюзы боролись за коллективы предприятий Volkswagen до победного конца. После более 70 часов переговоров в последнем раунде руководство Volkswagen и профсоюзы достигли компромисса.

Разработана обширная программа сбережений, которая считается крупнейшей в истории Volkswagen. В то же время она не такая радикальная и резкая, как это предполагалось. О вариантах поиска компромиссного решения пишет reuters.com.

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"Ни один завод не будет закрыт, никого не уволят по производственным причинам, и мы достигли долгосрочного соглашения по заработной плате", – заявила Даниэла Каваллова, председатель профсоюзного совета компании.

По словам гендиректора и председателя правления VW Оливера Блуме, соглашение является важным сигналом для многообещающего будущего бренда главного концерна.

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Для примерно 130 000 сотрудников Volkswagen в Германии, на которых распространяется действие коллективного договора, важнейшим является то, что они имеют гарантированную работу до конца 2029 года.

Однако до конца этого десятилетия исчезнет около 35 000 рабочих мест, но не из-за увольнения "по оперативным причинам", а "социально приемлемым способом".

Это означает, что в большинстве уменьшение штата будет происходить по демографической кривой, то есть тех, кто выходит на пенсию по возрасту или досрочно по социальным льготам, медицинским показателям и тому подобное. На их место новые работники не будут наниматься.

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Примерно до 2028 года, сотрудники откажутся от части своих чрезвычайных бонусов, которые выплачивались как доля прибыли в мае и ноябре.

Также будет сокращено количество учеников, которые впоследствии получат постоянный трудовой договор, и уменьшены производственные мощности на пяти немецких заводах.

Все это для профсоюзных деятелей пока приемлемее, чем закрытие заводов и исчезновение примерно 55 тыс. рабочих мест, за которые выступало руководство концерна.

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Ожидаются изменения в производственной программе. Мощности в Германии будут сокращены в объемах более чем на 700 000 автомобилей в год. Таким образом Volkswagen реагирует на упадок европейского рынка и все более острую конкуренцию.

Больше всего пострадает "стеклянная фабрика" в Дрездене, Саксония, которая должна прекратить производство автомобилей в конце 2025 года и найти взамен новую производственную программу. Какую – пока неизвестно.

Завод Цвикау в Саксонии потеряет одну сборочную линию, производство моделей ID.3 и Cupra Born будет перенесено на завод в Вольфсбурге, а модель ID.4 перейдет на фабрику в Эмдене.

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На упомянутом главном заводе концерна в Вольфсбурге до 2030 года ликвидируют 4000 рабочих мест "социально устойчивым способом". С 2029 года главный завод будет выпускать там новую электрическую модель под рабочим названием ID.Golf.

Зато производство традиционного Golf с двигателем внутреннего сгорания переместится в Мексику в 2027 году.

Таким образом, Германия благодаря "рождественскому чуду" не должна волноваться, что профсоюзы объявят новые масштабные акции протеста после Нового года, как они угрожали.