Volkswagen і профспілки знайшли компромісне рішення:

На відміну від "кишенькових" профспілок радянського зразка, німецькі профспілки боролися за колективи підприємств Volkswagen до переможного кінця. Після понад 70 годин переговорів в останньому раунді керівництво Volkswagen і профспілки досягли компромісу.

Розроблена розлога програма заощаджень, що вважається найбільшою в історії Volkswagen. Водночас вона не така радикальна і різка, як це передбачалося. Про варіанти пошуку компромісного рішення пише reuters.com.

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"Жоден завод не буде закритий, нікого не звільнять з виробничих причин, і ми досягли довгострокової угоди щодо заробітної плати", – заявила Даніела Каваллова, голова профспілкової ради компанії.

За словами гендиректора і голови правління VW Олівера Блуме, угода є важливим сигналом для багатообіцяльного майбутнього бренду головного концерну.

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Для приблизно 130 000 співробітників Volkswagen у Німеччині, на яких поширюється дія колективного договору, найважливішим є те, що вони мають гарантовану роботу до кінця 2029 року.

Однак до кінця цього десятиліття зникне близько 35 000 робочих місць, але не через звільнення "з оперативних причин", а "соціально прийнятним способом".

Це означає, що у більшості зменшення штату відбуватиметься за демографічною кривою, тобто тих, хто виходить на пенсію за віком чи достроково за соціальними пільгами, медичними показниками тощо. На їх місце нові працівники не будуть найматися.

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Приблизно до 2028 року, працівники відмовляться від частини своїх надзвичайних бонусів, які виплачувалися як частка прибутку в травні та листопаді.

Також буде скорочена кількість учнів, які згодом отримають постійний трудовий договір, а також буде скорочено виробничі потужності на п’яти німецьких заводах.

Все це для профспілкових діячів поки прийнятніше, ніж закриття заводів і зникнення приблизно 55 тис. робочих місць, за які виступало керівництво концерну.

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Очікуються зміни у виробничій програмі. Потужності в Німеччині будуть скорочені в обсягах на понад 700 000 автомобілів на рік. Таким чином Volkswagen реагує на занепад європейського ринку та дедалі гострішу конкуренцію.

Найбільше постраждає "скляна фабрика" в Дрездені, Саксонія, яка має припинити виробництво автомобілів наприкінці 2025 року та знайти натомість нову виробничу програму. Яку – поки невідомо.

Завод Цвікау у Саксонії втратить одну складальну лінію, виробництво моделей ID.3 і Cupra Born буде перенесено на завод у Вольфсбурзі, а модель ID.4 перейде на фабрику в Емдені.

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На згаданому головному заводі концерну у Вольфсбурз до 2030 року ліквідують 4000 робочих місць у "соціально стійкий спосіб". З 2029 року головний завод випускатиме там нову електричну модель під робочою назвою ID.Golf.

Натомість виробництво традиційного Golf з двигуном внутрішнього згоряння переміститься до Мексики у 2027 році.

Таким чином, Німеччина завдяки "різдвяному диву" не повинна хвилюватися, що профспілки оголосять нові масштабні акції протесту після Нового року, як вони погрожували.