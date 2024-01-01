Volkswagen може утриматись від закриття заводів в Німеччині

Протягом останніх кількох місяців Volkswagen погрожував закрити заводи в Німеччині, шукаючи способи скоротити витрати та зміцнити свої фінанси. Однак, як повідомляє Carscoops, наглядова рада компанії зараз обмірковує можливість утриматись від цього рішення.

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Ймовірно, це лише обіцянки, які, безсумнівно, будуть сприйняті працівниками та місцевими профспілками. Якщо Volkswagen закриє заводи в Німеччині, це стане першим випадком в історії компанії, коли будуть вжиті такі радикальні заходи.

Причиною кризи є те, що автовиробник стикається з посиленням конкуренції з боку нових брендів, які виходять на європейський ринок, зокрема китайських автовиробників. За словами очільника VW Томаса Шефера, ситуацію не можна вирішити шляхом простого скорочення витрат.

Через це, протягом останніх трьох місяців профспілки та Volkswagen сперечалися про те, які заходи необхідні для скорочення витрат. Повідомляється, що члени правління VW прагнули припинити виробництво на дрезденському заводі фірми, де зараз працює 300 людей.

Також розглядалась можливість продажу фабрики в Оснабрюку, на якій працює 2300 робітників. Однак, неназвані джерела стверджують, що компанія не закриває ці заводи й ще не визначила потенційного покупця для ділянки в Оснабрюку. Наразі доля цих підприємств не визначена.

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Reuters повідомляє, що родини Пієх і Порше виступають за більш агресивні заходи скорочення витрат. До слова, нещодавно майже 100 тисяч робітників влаштували масовий страйк, як відповідь на запропоновані шляхи подолання кризи керівництвом компанії.