Майже 100 000 працівників Volkswagen влаштували масовий страйк

Як розповідає Carscoops, вчора продуктивність у Німеччині впала, оскільки майже 100 000 працівників Volkswagen по всій країні влаштували страйк на знак протесту проти пропозицій автовиробника щодо скорочення витрат.

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Профспілка IG Metall, найбільша робоча сила в Німеччині, каже, що 98 650 співробітників 9 заводів VW вийшли протестувати. Однак, повідомляється, що в страйку брали участь робітники ранкових змін й загалом протест тривав 2 години. Водночас робітники вечірньої зміни вийшли на роботу раніше, тому підприємства все ж встигли виготовити певну кількість авто.

Попри це, все одно компанія зазнала фінансових збитків. Загалом, незадоволені працівники Volkswagen розлючені через запропоновані автовиробником плани заощадити гроші шляхом скорочення зарплатні, звільнення персоналу та закриття заводів вперше за 87-річну історію компанії. Автовиробник припустив, що, можливо, доведеться припинити роботу двох заводів, щоб впоратися з небезпечною фінансовою ситуацією.

Минулого місяця профспілка IG Metall запропонувала Volkswagen спосіб заощадити 1,5 мільярда євро, відмовившись від бонусів на 2025 і 2026 роки та спрямувавши підвищення віку у фонд, щоб дозволити скорочений робочий день у періоди надлишку потужностей. Однак, VW відхилив пропозицію, стверджуючи, що вона запропонує лише короткострокове полегшення.

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Через це у профспілки не лишилось іншого вибору, окрім як закликати працівників до страйку до страйку. Наступний раунд переговорів відбудеться 9 грудня. Фінансова криза компанії в основному спричинена значним падінням попиту в Китаї, а також повільнішими, ніж очікувалось, продажами в Європі та США.