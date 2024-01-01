Volkswagen продав завод в Китаї

Як передає Motor1, через це автовиробник прийняв рішення продати завод, устаткування, а також два випробувальні треки в Китаї. Йдеться про спільне підприємство з SAIC у китайському регіоні Сіньцзян. Проте Volkswagen також оголосив, що розширює партнерство з китайською компанією, пообіцявши представити 18 нових моделей до 2030 року та продовживши угоду до 2040 року.

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Очікується, що перші два нових електромобілі дебютують вже у 2026 році. Повідомляється, що продаж заводу в регіоні Сіньцзян відбувся після багатьох років зовнішнього тиску з метою витіснити VW й SAIC з території. Йдеться про правозахисні організації, які нібито виявили зловживання місцевим уйгурським населенням, включали примусову працю.

Офіційні особи Пекіна та Volkswagen заперечують будь-які зловживання. Раніше цього тижня очільник бренду Volkswagen Томас Шафер заявив, що не бачить, як компанія зможе досягти своїх цілей без закриття принаймні одного заводу в Німеччині.

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У будь-якому випадку, у Volkswagen попереду важкий шлях, оскільки німецькому автовиробнику треба подолати зростаючі витрати, посилення конкуренції та зменшення продажів на деяких критичних ринках. Це не формула успіху, але її можна виправити, якщо вжити правильних кроків, які, ймовірно, включатимуть закриття додаткових заводів у майбутньому.