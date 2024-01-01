Volkswagen продал завод в Китае

Как передает Motor1, из-за этого автопроизводитель принял решение продать завод, оборудования, а также два испытательных трека в Китае. Речь идет о совместном предприятии с SAIC в китайском регионе Синьцзян. Однако Volkswagen также объявил, что расширяет партнерство с китайской компанией, пообещав представить 18 новых моделей до 2030 года и продлив соглашение до 2040 года.

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Ожидается, что первые два новых электромобиля дебютируют уже в 2026 году. Сообщается, что продажа завода в регионе Синьцзян состоялась после многих лет внешнего давления с целью вытеснить VW и SAIC с территории. Речь идет о правозащитных организациях, которые якобы обнаружили злоупотребления местным уйгурским населением, включали принудительный труд.

Официальные лица Пекина и Volkswagen отрицают любые злоупотребления. Ранее на этой неделе глава бренда Volkswagen Томас Шафер заявил, что не видит, как компания сможет достичь своих целей без закрытия по крайней мере одного завода в Германии.

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В любом случае, у Volkswagen впереди трудный путь, поскольку немецкому автопроизводителю надо преодолеть растущие расходы, усиление конкуренции и уменьшение продаж на некоторых критических рынках. Это не формула успеха, но ее можно исправить, если принять правильные шаги, которые, вероятно, будут включать закрытие дополнительных заводов в будущем.