Представлен американский Volkswagen Tiguan: чем он отличается от "европейца"

Volkswagen представил новый Tiguan для рынка США. Как передает Motor1, модель 2025 года получила внешность европейского последователя Tiguan Allspace – трехрядного кроссовера Tayron, однако будет предлагаться вызывающе в двухрядной конфигурации. Известно, что семиместный вариант дебютирует позже и сохранит название Tiguan.

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Американский Tiguan основан на платформе MQB Evo и оснащен обновленным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем EA888 с турбонаддувом, выдающим 204 лошадиную силу и работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Volkswagen не раскрывает детальные спецификации, но подтвердил, что новая модель имеет немного удлиненную колесную базу и более короткий задний свес по сравнению с предшественником. В то же время на фотографиях заметно, что он несколько короче европейского трехрядного Tayron.

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Кроме этого, он также легче своего предшественника примерно на 77 килограммов благодаря использованию стальных и алюминиевых компонентов шасси. Версия начального уровня будет предлагаться с 17-дюймовыми колесными дисками, тогда как 19- и 20-дюймовые будут доступны за доплату.

В салоне водители найдут новую 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему. Если последний дисплей недостаточно большой, также будет доступен 15-дюймовый вариант. Базовая версия будет иметь двухзонный климат-контроль, однако трехзонный будет предлагаться опционально.

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Главной изюминкой является физическая ручка регулировки громкости, находящаяся между сиденьями. Она имеет экран, на который пассажиры могут нажать, чтобы получить доступ к режимам вождения или новых “атмосфер”, синхронизирующих освещение и аудио. В то же время селектор КПП перенесли с центральной консоли на рулевую колонку.

Покупатели также могут оснастить кроссовер аудиосистемой от Harman Kardon с 12 динамиками. К тому же VW усовершенствовал стандартную беспроводную зарядку, повысив ее мощность с 5 до 15 Вт и добавив кулер и специальный держатель для телефона.

Набор систем помощи IQ.Drive является стандартным для всех комплектаций и включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, Travel Assist, Front Assist, Rear Traffic Alert, Lane Assist, Emergency Assist и Light Assist и активный мониторинг слепых зон. Другие опции безопасности включают контроль дистанции при парковке, предупреждение о выезде из полосы и 10 подушек безопасности.

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Информации о стоимости новинки пока нет. Ожидается, что все остальные детали станут известны ближе к запуску Tiguan на рынке США. Эксперты прогнозируют, что стоимость модели несколько возрастет и будет варьироваться в районе 30 000 долларов.