Официально представлен Volkswagen Tayron

Фактически, новая модель является последователем Tiguan Allspace, который уже снят с производства. В США трехрядный кроссовер сохранит название Tiguan, однако будет отличаться от европейского Tayron кузовными деталями и линейкой доступных двигателей и оснащения, хотя колесная база моделей будет идентичной.

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Длина нового Tayron составляет 4770 мм, что на целых 231 мм длиннее, чем Tiguan и лишь на 108 мм меньше, чем у более крупного Touareg. Колесная база – 2791 мм, а в довершение всего задний свес удлинен, поэтому новинка имеет просторный багажник.

Его объем составляет 345 литров в семиместном варианте и впечатляющие 885 литров, если сложить третий ряд сидений. Стоит также отметить, что электрифицированный Tayron будет продаваться исключительно с двумя рядами сидений, тогда как гибридные версии будут иметь несколько меньший объем багажника, ведь аккумулятор занимает его пространство.

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В салоне внимание водителя привлекут 10,25-дюймовый экран цифровой панели приборов и 12,4- или 15-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме этого, модель имеет контурную подсветку и вариант отделки с настоящим натуральным деревом.

Как и подавляющее большинство моделей концерна VW, Tayron базируется на архитектуре MQB Evo. Он доступен с различными силовыми установками, включая бензиновой, дизельной, мягким гибридом и двумя гибридными вариантами. Мощность варьируется от 150 л.с., что имеет базовая комплектация 1,5 eTSI и дизельный вариант 2,0 TDI, до 272 "лошадей", которые предлагает мощный PHEV-вариант.

Все варианты Tayron оснащаются автоматической коробкой передач с двойным сцеплением в вариантах с шестью передачами для гибридов, подключаемых к сети, и семью для моделей с двигателями внутреннего сгорания. К слову, PHEV имеют исключительно передний привод, тогда как топовые модели с ДВС доступны с полным приводом 4Motion.

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Volkswagen начнет принимать заказы на новый Tayron уже с 10 октября. В Германии цена кроссовера начинается с 45 475 евро, что делает его на 7 225 евро дороже базового исполнения Tiguan.