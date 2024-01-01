Volkswagen тестирует T-Roc нового поколения

Как сообщает Autoevolution, прототип новинки имел камуфляж передних и задних фонарей, напоминающих кластеры и фирменное освещение его предшественника. Также модель новой генерации будет отличаться большим количеством пластиковых элементов на кузове.

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Кроме этого, модель будет иметь иную решетку радиатора вместе с более выразительным задним бампером. Также заметно, что T-Roc получил горизонтально ориентированный сенсорный дисплей, который имеет VW Golf Mk8.5.

Недавно компактный кроссовер Volkswagen стал третьей самой продаваемой моделью в Европе в 2023 году. Всего было реализовано 206 438 единиц по сравнению с 180 909 в 2022 году. В то же время наиболее популярной машиной стала Dacia Sandero - было продано 235 893, Для сравнения, Golf занял седьмое место с 184 279 единицами.

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В то же время актуальная версия T-Roc R отличается четырьмя овальными выхлопными трубами и шильдиками R. Ожидается, что мощностью двигателя модели составит около 300 лошадиных сил и она возглавит линейку T-Roc.