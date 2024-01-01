Volkswagen тестує T-Roc нового покоління

Як повідомляє Autoevolution, прототип новинки мав камуфляж передніх і задніх ліхтарів, що нагадували кластери та фірмове освітлення його попередника. Також модель нової генерації відрізнятиметься більшою кількістю пластикових елементів на кузові.

Читайте також: Volkswagen зробив дивний автомобіль з седана та пікапа

Окрім цього, модель матиме інакшу решітку радіатора разом із більш виразним заднім бампером. Також помітно, що T-Roc отримав горизонтально орієнтований сенсорний дисплей, який має VW Golf Mk8.5.

Нещодавно компактний кросовер Volkswagen став третьою найбільш продаваною моделлю в Європі у 2023 році. Всього було реалізовано 206 438 одиниць порівняно зі 180 909 у 2022 році. Водночас найбільш популярною автівкою стала Dacia Sandero - було продано 235 893, Для порівняння, Golf посів сьоме місце з 184 279 одиницями.

Також цікаво: Volkswagen припинив виробництво Polo в Європі

Водночас актуальна версія T-Roc R відрізняється чотирма овальними вихлопними трубами та шильдиками R. Очікується, що потужністю двигуна моделі становитиме близько 300 кінських сил й вона очолить лінійку T-Roc.