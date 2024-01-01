Volkswagen зробив дивний автомобіль з седана та пікапа

Як передає Motor1, автівка була створена в співпраці з майстрами Skoda Auto India, в рамках проєкту «Студентський автомобіль», який підтримується урядовою програмою «Skill India».

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Вантажівку розроблювали майже 9 місяців. Очевидно, що пікап не створювався з нуля й насправді він заснований на базі двох авто: кросовера Taigun та седана Virtus. Аби зменшити витрати на проєкт, команда використовувала доступні деталі та була змушена піти на деякі компромісі.

Водночас деякі унікальні деталі довелось створювати на 3D-принтері. Окрім цього, моделі надали агресивний стиль за допомогою розширювачів крил, трубчатої конструкції в багажному відділені, пластикового покриття кузова та підвищеного кліренсу.

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Також унікальна модель відрізняється великим заднім звисом. Причина, чому команда вирішила зробити багажне відділення настільки довгим не розкривається.