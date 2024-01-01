Volkswagen сделал странный автомобиль из седана и пикапа

Как передает Motor1, автомобиль был создан в сотрудничестве с мастерами Skoda Auto India, в рамках проекта "Студенческий автомобиль", который поддерживается правительственной программой "Skill India".

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Грузовик разрабатывали почти 9 месяцев. Очевидно, что пикап не создавался с нуля и на самом деле он основан на базе двух авто: кроссовера Taigun и седана Virtus. Чтобы уменьшить расходы на проект, команда использовала доступные детали и была вынуждена пойти на некоторые компромиссы.

В то же время некоторые уникальные детали пришлось создавать на 3D-принтере. Кроме этого, модели предоставили агрессивный стиль с помощью расширителей крыльев, трубчатой конструкции в багажном отделении, пластикового покрытия кузова и повышенного клиренса.

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Также уникальная модель отличается большим задним свесом. Причина, почему команда решила сделать багажное отделение настолько длинным не раскрывается.