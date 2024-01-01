Офіційно представлено Volkswagen Tayron

Фактично, нова модель є послідовником Tiguan Allspace, який вже знятий з виробництва. У США трирядний кросовер збереже назву Tiguan, проте відрізнятиметься від європейського Tayron кузовними деталями й лінійкою доступних двигунів та оснащення, хоча колісна база моделей буде ідентичною.

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Довжина нового Tayron становить 4770 мм, що на цілих 231 мм довше, ніж Tiguan й лише на 108 мм менше, ніж у більшого Touareg. Колісна база – 2791 мм, а на довершення всього задній звис подовжено, тому новинка має просторий багажник.

Його об’єм становить 345 літрів у семимісному варіанті й вражаючі 885 літрів, якщо скласти третій ряд сидінь. Варто також відзначити, що електрифікований Tayron буде продаватися виключно з двома рядами сидінь, тоді як гібридні версії матимуть дещо менший об’єм багажника, адже акумулятор займає його простір.

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В салоні увагу водія привернуть 10,25-дюймовий екран цифрової панелі приладів та 12,4- або 15-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Окрім цього, модель має контурну підсвітку й варіант оздоблення зі справжнім натуральним деревом.

Як і переважна більшість моделей концерну VW, Tayron базується на архітектурі MQB Evo. Він доступний з різними силовими установками, включно з бензиновою, дизельною, м’яким гібридом й двома гібридними варіанти. Потужність варіюється від 150 к.с., що має базова комплектація 1,5 eTSI й дизельний варіант 2,0 TDI, до 272 «коней», які пропонує найпотужніший PHEV-варіант.

Усі варіанти Tayron оснащуються автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням у варіантах з шістьма передачами для гібридів, що підключаються до мережі, й сімома для моделей зі двигунами внутрішнього згорання. До слова, PHEV мають виключно передній привід, тоді як топові моделі з ДВЗ доступні з повним приводом 4Motion.

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Volkswagen почне приймати замовлення на новий Tayron вже з 10 жовтня. У Німеччині ціна кросовера починається з 45 475 євро, що робить його на 7 225 євро дорожчим за базове виконання Tiguan.