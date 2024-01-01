Какие автомобили соревнуются за титул "Автомобиль года в Украине 2025"

ФОТО: Дмитрий Головченко|
Участники акции "Авто Года 2025"
Критерий отбора конкурсантов на Авто года 2025 следующий: автомобиль должен быть официально представлен на рынке Украины в течение года – с 1 января 2024 до 1 января 2025 года (рестайлинговые версии представленных ранее моделей за главную номинацию не сражаются).
Кстати Стали известны финалисты европейского Авто года
Старт акции “Автомобиль года в Украине 2025” состоялся 10 октября, а уже в ноябре экспертное жюри провело два ознакомительных тест-драйва с претендентами, а именно:
- BMW M340i
- BMW Х3
- BMW іХ2
- Ford Mustang Mach-E
- Ford Puma
- Honda CR-V e:HEV
- Honda ZR-V
- INEOS Grenadier
- Jeep Wrangler
- Jeep Avenger
- Maxus T60
- MG 4 X-Power
- Mitsubishi L200
- Mitsubishi Outlander
- MINI Cooper SE
- MINI Countryman C
- Opel Combo
- Peugeot e-2008
- Suzuki Swift
- Volkswagen Tiguan
До 31 декабря 2024 года официальные представительства автомобильных брендов в Украине могут подать заявки на участие в акции, поэтому перечень текущих претендентов может значительно пополниться.
Окончательный список участников станет известен до 10 января 2025, а 13 января 2025 начинается голосование общественности, которое определит финалистов – 10 автомобилей, которые поборются за главное звание. Отдать голос за своего фаворита можно будет на сайте autoroku.ua. Голосование продлится до 28 февраля.
Также интересно каким был Авто года 2024 в Европе
Тест-драйв финалистов проведут в марте и по сумме баллов Экспертного жюри и Общественного жюри будет определен обладатель звания “Авто года 2025” и победителей в дополнительных номинациях.