Какие автомобили соревнуются за титул "Автомобиль года в Украине 2025"

Критерий отбора конкурсантов на Авто года 2025 следующий: автомобиль должен быть официально представлен на рынке Украины в течение года – с 1 января 2024 до 1 января 2025 года (рестайлинговые версии представленных ранее моделей за главную номинацию не сражаются).

Кстати Стали известны финалисты европейского Авто года

Старт акции “Автомобиль года в Украине 2025” состоялся 10 октября, а уже в ноябре экспертное жюри провело два ознакомительных тест-драйва с претендентами, а именно:

BMW M340i

BMW Х3

BMW іХ2

Ford Mustang Mach-E

Ford Puma

Honda CR-V e:HEV

Honda ZR-V

INEOS Grenadier

Jeep Wrangler

Jeep Avenger

Maxus T60

MG 4 X-Power

Mitsubishi L200

Mitsubishi Outlander

MINI Cooper SE

MINI Countryman C

Opel Combo

Peugeot e-2008

Suzuki Swift

Volkswagen Tiguan

До 31 декабря 2024 года официальные представительства автомобильных брендов в Украине могут подать заявки на участие в акции, поэтому перечень текущих претендентов может значительно пополниться.

Окончательный список участников станет известен до 10 января 2025, а 13 января 2025 начинается голосование общественности, которое определит финалистов – 10 автомобилей, которые поборются за главное звание. Отдать голос за своего фаворита можно будет на сайте autoroku.ua. Голосование продлится до 28 февраля.

Также интересно каким был Авто года 2024 в Европе

Тест-драйв финалистов проведут в марте и по сумме баллов Экспертного жюри и Общественного жюри будет определен обладатель звания “Авто года 2025” и победителей в дополнительных номинациях.