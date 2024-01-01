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Какие автомобили соревнуются за титул "Автомобиль года в Украине 2025"

В этом году за звание лучшего нового автомобиля сразятся несколько десятков новых легковых легковушек, которые официально представлены на рынке Украины в течение 2024 года. Победителя акции объявят весной следующего года.
Участники "Авто года в Украине 2025": перечень - Auto24

ФОТО: Дмитрий Головченко|

Участники акции "Авто Года 2025"

Даниил Северенчук
logo21 ноября, 10:10
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Критерий отбора конкурсантов на Авто года 2025 следующий: автомобиль должен быть официально представлен на рынке Украины в течение года – с 1 января 2024 до 1 января 2025 года (рестайлинговые версии представленных ранее моделей за главную номинацию не сражаются).

Кстати Стали известны финалисты европейского Авто года

Старт акции “Автомобиль года в Украине 2025” состоялся 10 октября, а уже в ноябре экспертное жюри провело два ознакомительных тест-драйва с претендентами, а именно:

  • BMW M340i
  • BMW Х3
  • BMW іХ2
  • Ford Mustang Mach-E
  • Ford Puma
  • Honda CR-V e:HEV
  • Honda ZR-V
  • INEOS Grenadier
  • Jeep Wrangler
  • Jeep Avenger
  • Maxus T60
  • MG 4 X-Power
  • Mitsubishi L200
  • Mitsubishi Outlander
  • MINI Cooper SE
  • MINI Countryman C
  • Opel Combo
  • Peugeot e-2008
  • Suzuki Swift
  • Volkswagen Tiguan

До 31 декабря 2024 года официальные представительства автомобильных брендов в Украине могут подать заявки на участие в акции, поэтому перечень текущих претендентов может значительно пополниться.

Окончательный список участников станет известен до 10 января 2025, а 13 января 2025 начинается голосование общественности, которое определит финалистов – 10 автомобилей, которые поборются за главное звание. Отдать голос за своего фаворита можно будет на сайте autoroku.ua. Голосование продлится до 28 февраля.

Также интересно каким был Авто года 2024 в Европе

Тест-драйв финалистов проведут в марте и по сумме баллов Экспертного жюри и Общественного жюри будет определен обладатель звания “Авто года 2025” и победителей в дополнительных номинациях.

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