Які автомобілі змагаються за титул “Авто року в Україні 2025”

Критерій відбору конкурсантів на Авто року 2025 наступний: автомобіль має бути офіційно представлений на ринку Україні протягом року – з 1 січня 2024 до 1 січня 2025 року (рестайлінгові версії представлених раніше моделей за головну номінацію не змагаються).

До речі Стали відомі фіналісти європейського Авто року

Старт акції “Автомобіль року в Україні 2025” відбувся 10 жовтня, а вже в листопаді експертне журі провело два ознайомчих тест-драйви з претендентами, а саме:

BMW M340i

BMW Х3

BMW іХ2

Ford Mustang Mach-E

Ford Puma

Honda CR-V e:HEV

Honda ZR-V

INEOS Grenadier

Jeep Wrangler

Jeep Avenger

Maxus T60

MG 4 X-Power

Mitsubishi L200

Mitsubishi Outlander

MINI Cooper SE

MINI Countryman C

Opel Combo

Peugeot e-2008

Suzuki Swift

Volkswagen Tiguan

До 31 грудня 2024 року офіційні представництва автомобільних брендів в Україні мають змогу подати заявки на участь в акції, тому перелік поточних претендентів може значно поповнитись.

Остаточний список учасників стане відомий до 10 січня 2025 року, а 13 січня 2025 року розпочинається голосування громадськості, яке визначить фінальну 10 автівок, що поборються за головне звання. Віддати голос за свого фаворита можна буде на сайті autoroku.ua. Голосування триватиме до 28 лютого.

Також цікаво яким був Авто року 2024 в Європі

Тест-драйв фіналістів проведуть у березні й за сумою балів Експертного журі та Громадського журі буде визначено володаря звання “Авто року 2025” та переможців у додаткових номінаціях.