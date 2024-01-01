Volkswagen Group и Rivian открыли первый завод

Volkswagen Group увеличила свои инвестиции в Rivian на 16% до $5,8 млрд, сообщили два автопроизводителя, поскольку компании создают запланированное СП по разработке архитектуры и программного обеспечения для электромобилей.

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Ранее сообщалось, что VW инвестирует $5 млрд в Rivian, который готовится выпустить электрический кроссовер среднего размера под названием R2. Это первый автомобиль с новой архитектурой, будут производить на заводе в Нормале, штат Иллинойс.

Новые транспортные средства подразделения VW Scout Motors также будут одними из первых, кто будет использовать новую архитектуру.

СП под названием Rivian and VW Group Technology LLC имеет целью интегрировать электрическую инфраструктуру и программное обеспечение Rivian для будущих электромобилей обеих компаний во всех соответствующих сегментах транспортных средств, включая субкомпактные автомобили.