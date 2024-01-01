Volkswagen Group та Rivian відкрили перший завод

Volkswagen Group збільшила свої інвестиції в Rivian на 16% до $5,8 млрд, повідомили два автовиробники, оскільки компанії створюють заплановане СП з розробки архітектури та програмного забезпечення для електромобілів.

Читайте також: Volkswagen Group планує закрити щонайменше три заводи

Раніше повідомлялось, що VW інвестує $5 млрд у Rivian, який готується випустити електричний кросовер середнього розміру під назвою R2. Це перший автомобіль з новою архітектурою, який виготовлятимуть на заводі в Нормалі, штат Іллінойс.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність. Рекламна інформація

Нові транспортні засоби підрозділу VW Scout Motors також будуть одними з перших, які використовуватимуть нову архітектуру.

СП під назвою Rivian and VW Group Technology LLC має на меті інтегрувати електричну інфраструктуру та програмне забезпечення Rivian для майбутніх електромобілів обох компаній у всіх відповідних сегментах транспортних засобів, включаючи субкомпактні автомобілі.