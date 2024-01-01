Volkswagen показал электро-SUV під брендом Scout

Volkswagen возродил Scout после 44 лет отсутствия. Теперь автомобили этого бренда снова увидели свет в качестве электромобилей, что также будут доступны в версии с удлинителем запаса хода (EREV). Несмотря на то, что кроссовер Traveler и пикап Terra – это не окончательные автомобили, их серийные модели поступят в производство в 2027 году.

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Подобно дуэту Rivian R1T и Rivian R1S, Traveler и Terra очень похожи друг на друга. Они имеют простой, однако фактурный дизайн кузова с затемненной решеткой, горизонтальными дневными ходовыми огнями и небольшим логотипом “Scout”, который расположен справа от решетки и выполнен в виде подписи.

Другие ключевые элементы дизайна включают затемненные арки, пороги и бамперы. Задняя часть Traveller также довольно интересная, поскольку имеет разделенные двери багажника и поворотный кронштейн для запасного колеса. Машины оснащены светодиодными задними фонарями, однако, те, что имеет Terra, являются более привлекательными, ведь имеют нескрываемую световую линию, охватывающую весь багажник.

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Данные о мощности трансмиссии моделей, имеющих 2 электромотора – не обнародованы. Известно лишь, что их крутящий момент составляет 1355 Нм и этого достаточно чтобы внедорожники достигали 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Кроме этого, Scout сообщила, что обе машины используют 800-вольтовую архитектуру и электрические версии будут иметь запас хода в 563 км и будут способны принимать заряд мощностью 350 кВт.

Также компания будет предлагать покупателям модели в версии с удлинителем хода (Extended Range Electric Vehicle). В таком исполнении машины будут иметь дополнительную приставку Harvester в названии и будут оснащены бензиновым двигателем, который будет выполнять роль генератора заряда батареи.

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Интересно, что Traveller и Terra построены на раме и получили сплошную заднюю ось. Из-за этого, внедорожник предлагает 907 кг полезной нагрузки и может буксировать более 3175 кг, тогда как пикап обеспечивает более 4535 кг. К тому же оба авто способны преодолевать брод глубиной до почти метра и имеют клиренс в 300 миллиметров.

Интерьеры также отражают мощь обоих электромобилей. Новинки имеют двухспицевый руль, цифровую панель приборов и большой дисплей мультимедиа, диагональ которых не разглашается. В то же время компания сохранила набор физических элементов управления на руле и под экраном информационно-развлекательной системы.

Салон Terra является особенно интересным, поскольку его можно опционировать с многоместным сплошным сиденьем в переднем ряду, тогда как Traveller доступен исключительно с большой многофункциональной центральной консолью.

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Как упоминалось выше, сообщается, что производство Terra и Traveller начнется в 2027 году. Все модели Scout будут производить в Соединенных Штатах на заводе Volkswagen в Южной Каролине. Ожидается, что стартовые цены на Terra и Traveler будут ниже отметки 60 000 долларов.