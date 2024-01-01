Volkswagen объявил дату запуска новых электромобилей Scout

24 октября 2024 года Scout Motors представит концепции собственных электромобилей нового поколения, которые, как прогнозируется, будут запущены в серию в 2026 году. Об этом говорится в официальном тизере. Дату презентации выбрали неспроста.

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Последний внедорожник Scout II был выпущен 44 года назад - 24 октября 1980 года. Впоследствии, из-за финансовых проблем, компания International со штаб-квартирой в штате Иллинойс была реорганизована и переименована в Navistar в 1986 году.

Volkswagen приобрел права на название Scout в 2020 году, когда Navistar перешел в подразделение коммерческих автомобилей немецкой компании Traton Group, которому также принадлежат MAN и Scania.

Новая компания Scout Motors не обнародует много технических деталей относительно своих будущих продуктов. Ранее было продемонстрировано пару эскизов полноразмерного внедорожника с высоким клиренсом и подобного пикапа с удлиненной колесной базой.

Очевидно, что новые электромобили, которые будут собираться на конвейерной линии завода в Блайтвуде, штат Южная Каролина, способная производить до 200 000 автомобилей ежегодно, будут конкурировать с моделями от Ford, Chevrolet и Jeep.

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Однако, довольно странно, что прямым конкурентом Scout будет Rivian, с которым немецкий автопроизводитель заключил соглашение об инвестиции на сумму 5 миллиардов долларов и начал процесс объединения. Несмотря на это, VW говорит, что остается преданным бренду Scout даже после заключения сделки с Rivian, поэтому весьма вероятно, что модели Scout могут получить некоторые технологии Rivian.