Volkswagen оголосив дату запуску нових електромобілів Scout

24 жовтня 2024 року Scout Motors презентує концепції власних електромобілів нового покоління, які, як прогнозується, будуть запущені в серію у 2026 році. Про це йдеться в офіційному тизері. Дату презентації обрали неспроста.

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Останній позашляховик Scout II був випущений 44 роки тому - 24 жовтня 1980 року. Згодом, через фінансові проблеми, компанію International зі штаб-квартирою в штаті Іллінойс було реорганізовано та перейменовано в Navistar у 1986 році.

Volkswagen придбав права на назву Scout у 2020 році, коли Navistar перейшов до підрозділу комерційних автомобілів німецької компанії Traton Group, якому також належать MAN та Scania.

Нова компанія Scout Motors не оприлюднює багато технічних деталей щодо своїх майбутніх продуктів. Раніше було продемонстровано пару ескізів повнорозмірного позашляховика з високим кліренсом та подібного пікапа з подовженою колісною базою.

Очевидно, що нові електромобілі, які збиратимуться на конвеєрній лінії заводу у Блайтвуді, штат Південна Кароліна, що здатна виробляти до 200 000 автомобілів щороку, конкуруватимуть з моделями від Ford, Chevrolet та Jeep.

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Однак, досить дивно, що прямим конкурентом Scout буде Rivian, з яким німецький автовиробник уклав угоду про інвестицію на суму 5 мільярдів доларів й почав процес об’єднання. Попри це, VW каже, що залишається відданим бренду Scout навіть після укладання угоди з Rivian, тому досить вірогідно, що моделі Scout можуть отримати деякі технології Rivian.