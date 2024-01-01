Zeekr представил конкурента VW ID.Buzz

Стоимость модели начинается с $ 39 315 в Китае и это означает, что новинка является конкурентом Volkswagen ID.Buzz, однако со значительно более низкой ценой. Кроме этого, от модели VW, имеющей консервативный дизайн, Mix отличается обтекаемым капсулоподобным стилем кузова. Zeekr говорит, внешность модели вдохновлена космической станцией Tiangong.

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Минивэн получил световой занавес Stargate, который состоит из более 1960 светодиодов, дверные ручки вровень с кузовом и 19- или 20-дюймовые колеса. Однако, главной уникальностью Zeekr Mix являются двойные раздвижные двери, создающие проем 1480 мм. При этом отсутствие центральной стойки кузова компенсируются встроенными в двери стальными элементами.

Размер Mix – в длину в 4688 мм, ширину – 1995 мм и высоту в – 1775 миллиметров. Колесная база составляет 3008 мм и это означает, что модель значительно короче таких минивенов, как Honda Odyssey. Салон выполнен из премиальных материалов. Он получил цифровую панель приборов с диагональю в 13 дюймов и 15-дюймовую информационно-развлекательную систему.

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Передние сиденья обладают электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем и способны поворачиваться на 270 градусов в направлении пассажиров. Между сиденьями размещена электрическая центральная консоль, которая скользит вперед-назад по рейке длиной 2 метра. Она может быть оснащена холодильником, а также ассортиментом аксессуаров, включая большие и маленькие столы.

Задний ряд также получил все вышеупомянутые опции и предлагает много места для ног пассажиров. Другие преимущества включают ровный пол, отделка потолка из микрофибры, аудиосистему с 21 динамиком, беспроводное зарядное устройство для смартфона на 50 Вт, систему ароматизации и просторное грузовое отделение с розеткой 220 В, а также место для 568 литров багажа.

Модель построена на платформе SEA-M с 800 В архитектурой. Zeekr будет предлагать клиентам два разных варианта батареи. Литий-железо-фосфатный блок с емкостью в 76 кВт-ч обеспечивает запас хода по циклу CLTC в 550 км. Его можно зарядить от 10% до 80% всего за 10,5 минут.

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В то же время вариант с никель-марганцево-кобальтовой аккумуляторной батареей емкостью 102 кВт-ч может проехать более 700 км. Минивэн оснащен единственным электромотором на задней оси, выдающим 421 лошадиную силу и 440 Нм. Этого достаточно, чтобы Zeekr Mix достиг 100 км/ч за 6,8 секунды.