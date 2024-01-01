Zeekr представив конкурента VW ID.Buzz

Вартість моделі починається з $39 315 у Китаї й це означає, що новинка є конкурентом Volkswagen ID.Buzz, проте зі значно нижчою ціною. Окрім цього, від моделі VW, що має консервативний дизайн, Mix відрізняється обтічним капсулоподібним стилем кузова. Zeekr каже, що зовнішність моделі натхненна космічною станцією Tiangong.

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Мінівен отримав світлову завісу Stargate, яка складається з понад 1960 світлодіодів, дверні ручки врівень з кузовом й 19- або 20-дюймові колеса. Однак, головною унікальністю Zeekr Mix є подвійні розсувні двері, що створюють отвір 1480 мм. Водночас відсутність центральної стійки кузова компенсуються вбудованими у двері сталевими елементами.

Mix у довжину 4688 мм, в ширину – 1995 мм й у висоту – 1775 міліметрів. Колісна база становить 3008 мм й це означає, що модель значно коротша за мінівени на кшталт Honda Odyssey. Салон виконано з преміальних матеріалів. Він має цифрову панель приладів з діагоналлю в 13 дюймів та 15-дюймову інформаційно-розважальну систему.

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Передні сидіння мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж й здатні повертатись на 270 градусів у напрямку пасажирів. Між сидіннями розміщено електричну центральну консоль, яка ковзає вперед-назад по рейці довжиною 2 метри. Вона може бути оснащена холодильником, а також асортиментом аксесуарів, включаючи великі та маленькі столи.

Задній ряд також має всі вищезгадані опції й пропонує багато місця для ніг пасажирів. Інші переваги включають рівну підлогу, оздоблення стелі з мікрофібри, аудіосистему з 21 динаміком, бездротовий зарядний пристрій для смартфона на 50 Вт, система ароматизації та просторе вантажне відділення з розеткою 220 В, а також місце для 568 літрів багажу.

Модель побудована на платформі SEA-M й має 800 В архітектуру. Zeekr пропонуватиме клієнтам два різних варіанти батареї. Літій-залізо-фосфатний блок має ємність в 76 кВт-год й забезпечує запас ходу за циклом CLTC в 550 км. Його можна зарядити від 10% до 80% всього за 10,5 хвилин.

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Водночас варіант з нікель-марганцево-кобальтовою акумуляторною батарею ємністю 102 кВт-год може проїхати понад 700 км. Мінівен оснащений єдиним електромотором на задній осі, що видає 421 кінську силу й 440 Нм. Цього достатньо, аби Zeekr Mix досягнув 100 км/год за 6,8 секунди.