Електричний Zeekr 001 може стати гібридним

Шпигунські знімки ліфтбека Zeekr 001 з гібридною силовою установкою просочилися в Інтернет у Китаї. Раніше генеральний директор Zeekr Енді Ан підтвердив, що компанія почала розробку гібридних автомобілів з моделі 001, яка буде випущена в 2025 році. Це зрозуміле рішення, оскільки гібриди стали досить популярними в Китаї, повідомляє CarNewsChina.

Перехід на гібридну технологію став зростаючою тенденцією серед китайських виробників електромобілів. Avatr, Xpeng і Zeekr підтвердили, що в майбутньому випустять гібридні моделі.

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Zeekr 001 нібито з гібридною силовою установкою покритий густим камуфляжем. Однак ми можемо легко побачити, що він дуже схожий на електричний Zeekr 001, випущеного в лютому цього року. Помічений автомобіль має LiDAR на даху, світлодіодні ходові вогні та фари, вбудовані в передній бампер.

Загалом плямистий автомобіль виглядає схожим на стандартний електромобіль 001. Однак на капоті у нього є наклейка з написом «Hybrid Electric Vehicle». Отже, автомобіль на фото – гібридний варіант.

Про гібридну систему трансмісії автомобілів під маркою Zeekr мало інформації. Генеральний директор Zeekr Енді Ан сказав, що гібридна технологія компанії поєднає в собі переваги плагін-гібридів, що підключаються до електромережі, і звичайних. Це означає, що автомобіль буде їхати в режимі електрики на низькій швидкості. А ДВЗ почне передавати крутний момент прямо на колеса на трасі. Таке рішення розв'яже проблему великої витрати електроенергії на високих швидкостях.

Перший гібридний автомобіль від Zeekr вийде на ринок у третьому кварталі 2025 року. Але це не ліфтбек 001, а флагманський SUV бренду під кодовою назвою EX1E. Це повнорозмірний кросовер з формою кузова, схожою на Rolls-Royce Cullinan. Здається, ліфтбек 001 стане наступним гібридним автомобілем від Zeekr, який вийде на ринок.