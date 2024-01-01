Названі найпопулярніші гібриди серпня в Україні

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 76% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (414 од.) Другий результат у Toyota Yaris Cross (134 од.) Третій за популярністю - Nissan X-Trail (133 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (92 од.) Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (78 од.) та KIA Niro (73 од.).