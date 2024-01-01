Названы самые популярные гибриды августа в Украине

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 76% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 58%, против 63% в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (414 ед.) Второй результат у Toyota Yaris Cross (134 ед.) Третий по популярности - Nissan X-Trail (133 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (92 ед.) Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (78 ед.) и KIA Niro (73 ед.).