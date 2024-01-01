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Названы самые популярные подержанные автомобиля из-за рубежа

Регистрации подержанных легковушек из-за рубежа имеют лучший показатель за последние 25 месяцев.
Названы самые популярные подержанные авто августа - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Лидером регистраций остается Volkswagen Golf

Евгений Гудущан
logo9 сентября, 11:50
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В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 29%. Это лучший показатель за последние 25 месяцев.

Моторные предпочтения распределились следующим образом:

  • бензиновые авто – 46%.
  • дизельные – 25%;
  • электромобили – 20%;
  • гибриды – 5%
  • авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных машин, что в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года. Лидером регистраций, среди ввозимых подержанных авто, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 1325 ед.;
  • Renault Megane - 1037 ед.;
  • Skoda Octavia - 959 ед.;
  • Volkswagen Passat - 738 ед.;
  • Volkswagen Tiguan - 685 ед.;
  • Audi Q5 - 671 ед.;
  • Nissan Leaf - 658 ед.;
  • Tesla Model Y - 588 ед.;
  • Nissan Rogue - 581 ед.;
  • Tesla Model 3 - 561 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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