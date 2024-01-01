Названы самые популярные подержанные автомобиля из-за рубежа

В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 29%. Это лучший показатель за последние 25 месяцев.

Моторные предпочтения распределились следующим образом:

бензиновые авто – 46%.

дизельные – 25%;

электромобили – 20%;

гибриды – 5%

авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных машин, что в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года. Лидером регистраций, среди ввозимых подержанных авто, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1325 ед.;

Renault Megane - 1037 ед.;

Skoda Octavia - 959 ед.;

Volkswagen Passat - 738 ед.;

Volkswagen Tiguan - 685 ед.;

Audi Q5 - 671 ед.;

Nissan Leaf - 658 ед.;

Tesla Model Y - 588 ед.;

Nissan Rogue - 581 ед.;

Tesla Model 3 - 561 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.