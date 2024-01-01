Названы самые популярные подержанные автомобиля из-за рубежа

ФОТО: УкрАвтопром|
Лидером регистраций остается Volkswagen Golf
В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 29%. Это лучший показатель за последние 25 месяцев.
Моторные предпочтения распределились следующим образом:
- бензиновые авто – 46%.
- дизельные – 25%;
- электромобили – 20%;
- гибриды – 5%
- авто с ГБО – 4%.
Средний возраст подержанных машин, что в августе перешли на украинские номера, составляет 8,6 года. Лидером регистраций, среди ввозимых подержанных авто, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1325 ед.;
- Renault Megane - 1037 ед.;
- Skoda Octavia - 959 ед.;
- Volkswagen Passat - 738 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 685 ед.;
- Audi Q5 - 671 ед.;
- Nissan Leaf - 658 ед.;
- Tesla Model Y - 588 ед.;
- Nissan Rogue - 581 ед.;
- Tesla Model 3 - 561 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г.