Украинцы в августе массово завозили подержанные автомобили: сколько удалось растаможить

В течение августа зафиксировано 117,9 тыс. первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны, заключенных в отношении подержанных легковых автомобилей. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, и на 6,7% меньше, чем было в июле-2024, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковушек и внутренних перепродаж август-2023 - август-2024

Преобладают сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 76,8% легковушек с пробегом было приобретено внутри страны. В количественном выражении это 90,6 тыс. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа составила 23,2%, или 27,3 тысячи.

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Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение августа сервисные центры МВД зарегистрировали 90,6 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 3,9% меньше по сравнению с августом 2023 года, и также на 14% меньше, чем было в июле-2024. После недавних статистических "скачков", вызванных "переписыванием" автотранспорта в связи с вступлением новых правил мобилизации машин у частных владельцев, наконец объем перерегистраций вернулся к обычным значениям.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке традиционно произошло в Киевской области (22,6 тыс.) и городе Киеве (12,7 тыс.). Также в тройке лидеров по перепродажам Львовская область с итогом 8,5 тыс. сделок купли-продажи.

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Импорт подержанных легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в августе 2024 года на первую регистрацию было подано 27,3 тысячи. Этот показатель на 26,8% больше, чем был в августе-2023, и также заметно больше, чем был месяцем ранее - на 34,3%. В целом эти объемы рекордные, больше "свежепригнанных" было только в 2022 году, во время действия так называемой "нулевой растаможки".

Однако на этот раз импортировать больше побудили не сниженные налоги, а наоборот - вероятность их повышения (до 15% от стоимости авто за первую регистрацию), поэтому часть дилеров и частных автомобилистов решили не рисковать, и привезти авто сейчас, не дожидаясь введения новых налогов. Кстати, этот новый сбор нардепы вводить передумали.

Учитывая такие колебания, вполне справедливо можно предполагать, что в сентябре объемы "пригона" будут меньше среднестатистических, поскольку определенный потенциал этого сегмента был реализован в спешке в августе.

Как и в прошлом месяце, активно регистрировали пригнанные из-за границы подержанные легковушки на Львовщине (2,8 тыс. первых регистраций.), в городе Киеве (2,3 тыс.) и Киевской области (1,6 тыс.).