Подорожание автомобилей на 15% отменяется

В парламенте появилась информация о новой версии законопроекта о повышении налогов (11416). Об этом сообщила нардеп нардеп Нина Южанина.

В новом документе отсутствуют несколько повышений налогов, в том числе введение военного сбора в размере 15% от стоимости ввозимых в страну автомобилей (новых и подержанных).

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Зато в новом проекте повышения налогов существуют нормы, которые могут повысить стоимость топлива.

В частности, авансовый взнос по налогу на прибыль будет уплачиваться за каждое место розничной торговли горючим:

60 тысяч гривен при реализации одного или нескольких видов топлива – бензинов моторных, тяжелых дистиллятов, сжиженного газа (80 тысяч гривен – при реализации также алкоголя и табачных изделий);

30 тысяч гривен при реализации исключительно сжиженного газа (40 тысяч гривен – при реализации также алкоголя и табачных изделий).

Не забываем также о другом законе, который повышает акцизы на топливо. А вот о повышении НДС, несмотря на все слухи, пока речь не идет.

В среду 28 августа по новому законопроекту состоится рабочая группа в парламенте, а уже в этот четверг изменения будут выноситься на рассмотрение налогового комитета, – уточняет Нина Южанина.