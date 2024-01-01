Подорожчання автомобілів на 15% скасовується

В парламенті з’явилася інформація про нову версію законопроєкту про підвищення податків (11416). Про це повідомила нардепка Ніна Южаніна.

В новому документі відсутні кілька підвищень податків, в тому числі запровадження військового збору у розмірі 15% від вартості ввезених в країну автомобілів (нових та вживаних).

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Натомість в новому проєкті підвищення податків існують норми, які можуть підвищити вартість пального.

Зокрема, авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься за кожне місце роздрібної торгівлі пальним:

60 тисяч гривень при реалізації одного або кількох видів пального – бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу (80 тисяч гривень – при реалізації також алкоголю й тютюнових виробів);

30 тисяч гривень при реалізації виключно скрапленого газу (40 тисяч гривень – при реалізації також алкоголю й тютюнових виробів).

Не забуваємо також про інший закон, який підвищує акцизи на пальне. А от про підвищення ПДВ, попри всі чутки, поки що не йдеться.

В середу 28 серпня щодо нового законопроєкту відбудеться робоча група в парламенті, а вже в цей четвер зміни виноситимуться на розгляд податкового комітету, – уточнює Ніна Южаніна.