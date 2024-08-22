Какой налог нужно платить при продаже второго авто за год

Продажа автомобиля не часто приносит прибыль, ведь в подавляющем большинстве случаев граждане продают машину дешевле, чем покупали. Но с точки зрения государственных органов, продажа автомобиля это получение дохода, соответственно существуют определенные нормы украинского законодательства, предусматривающие уплату налога.

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Если физическое лицо в течение налогового года впервые продает легковое авто, или мотоцикл или мопед, налог на доходы не взимается. Эту норму регулирует ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Если автовладелец решил продать второе авто, стоит уплатить налог на полученный доход в Государственную налоговую службу Украины в размере 5% от стоимости авто и военный сбор 1,5%.

В случае продажи третьего и более транспортных средств налог возрастает до 18% от стоимости авто, также уплачивается военный сбор – 1,5%.

При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

При продаже третьего и последующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости.

Для перерегистрации авто на нового владельца необходимо обратиться в сервисный центр МВД, взять талон на услугу через онлайн-функционал е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД. Необходимые документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи;

оценка стоимости транспортного средства;

доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Оформление документа входит в стоимость услуги по перерегистрации.