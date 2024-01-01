Увеличен размер пенсионного сбора за первую регистрацию легкового авто в Сервисных центрах МВД.

С 1 января вырос размер сбора за обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых авто. Это связано с тем, что увеличился прожиточный минимум, который сейчас составляет 3028 гривен. Именно от него зависит размер указанного налога.

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Согласно пункту 7 статьи 1 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", физические лица во время первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля платят обязательное государственное пенсионное страхование. Напоминаем, что эта норма не касается авто оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Итак, согласно нормативным изменениям, размер налога устанавливается на уровне:

3 % – если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4 % – если стоимость автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5 % – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости или других документов, подтверждающих эту стоимость.

Независимо от того машина новая или подержанная, при первой регистрации в Украине уплачивается определенная стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

не превышает или равна 499 620 грн - уплачивается 3%;

больше 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн - уплачивается 4%;

больше 878 120 грн - уплачивается 5%.

Налог уплачивается на бюджетные счета, открытые в главных управлениях Казначейства, по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в сервисных центрах МВД.