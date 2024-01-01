Збільшено розмір пенсійного збору за першу реєстрацію легкового авто в Сервісних центрах МВС.

З 1 січня зріс розмір збору за обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових авто. Це пов’язано з тим, що збільшився прожитковий мінімум, який наразі становить 3028 гривень. Саме від нього залежить розмір зазначеного податку.

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Відповідно до пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», фізичні особи під час першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля сплачують обов’язкове державне пенсійне страхування. Нагадуємо, що ця норма не стосується авто оснащених виключно електричними двигунами.

Отже, згідно із нормативними змінами, розмір податку встановлюється на рівні:

3 % – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 % – якщо вартість автівки перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість.

Незалежно від того машина нова чи вживана, при першій реєстрації в Україні сплачується визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%.

Податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС.