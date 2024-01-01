Українці в серпні масово завозили вживані авто: скільки вдалось розмитнити

Протягом серпня зафіксовано 117,9 тис. перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни, укладених щодо вживаних легкових автомобілів. Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, та на 6,7% менше, ніж було у липні-2024, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів серпень-2023 — серпень-2024

Переважають угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку: 76,8% легковиків з пробігом було придбано всередині країни. У кількісному вираженні це 90,6 тис. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 23,2%, або 27,3 тисячі.

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Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж серпня сервісні центри МВС зареєстрували 90,6 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 3,9% менше у порівнянні з серпнем 2023 року, і також на 14% менше, ніж було у липні-2024. Після нещодавніх статистичних «стрибків», спричинених «переписуванням» автотранспорту у зв’язку з набуттям нових правил мобілізації машин у приватних власників, нарешті обсяг перереєстрацій повернувся до звичайних значень.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку традиційно відбулося у Київській області (22,6 тис.) та місті Києві (12,7 тис.). Також у трійці лідерів за перепродажами Львівська область з підсумком 8,5 тис. угод купівлі-продажу.

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Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у серпні 2024 року на першу реєстрацію було подано 27,3 тисячі. Цей показник на 26,8% більший, ніж був у серпні-2023, і також помітно більший, ніж був місяцем раніше — на 34,3%. Загалом ці обсяги рекордні, більше «свіжопригнаних» було лише у 2022 році, під час дії так званого «нульового розмитнення».

Проте цього разу імпортувати більше спонукали не знижені податки, а навпаки — ймовірність їхнього підвищення (до 15% від вартості авто за першу реєстрацію), тож частина дилерів та приватних автомобілістів вирішили не ризикувати, й привезти авто зараз, не очікуючи введення нових податків. До речі, цей новий збір нардепи запроваджувати передумали.

Зважаючи на такі коливання, цілком справедливо можна припускати, що у вересні обсяги «пригону» будуть меншими за середньостатистичні, оскільки певний потенціал цього сегмента був реалізований поспіхом у серпні.

​Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували пригнані із-за кордону вживані легковики на Львівщині (2,8 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2,3 тис.) та Київській області (1,6 тис.).