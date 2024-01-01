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Названо найпопулярніші автомобілі серпня

У першій десятці вісім кросоверів і лише два седани.
Опубліковано рейтинг найпопулярніших автомобілів серпня - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo3 вересня, 11:35
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За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster. Також в трійці популярних моделей - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:

  • Renault Duster - 691 од.;
  • Toyota RAV-4 - 444 од.;
  • Mazda CX5 - 275 од.;
  • Toyota Camry - 228 од.;
  • KIA Sportage - 219 од.;
  • Skoda Octavia - 199 од.;
  • Hyundai Tucson - 182 од.;
  • BYD Song Plus - 179 од.;
  • Volkswagen Touareg - 170 од.;
  • Honda M-NV - 169 од.
#Автобізнес #Новини