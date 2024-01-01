Названо найпопулярніші автомобілі серпня

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
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3 вересня, 11:35
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За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster. Також в трійці популярних моделей - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.
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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.
До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 691 од.;
- Toyota RAV-4 - 444 од.;
- Mazda CX5 - 275 од.;
- Toyota Camry - 228 од.;
- KIA Sportage - 219 од.;
- Skoda Octavia - 199 од.;
- Hyundai Tucson - 182 од.;
- BYD Song Plus - 179 од.;
- Volkswagen Touareg - 170 од.;
- Honda M-NV - 169 од.