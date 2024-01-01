Названо найпопулярніші автомобілі серпня

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Renault Duster. Також в трійці популярних моделей - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли: