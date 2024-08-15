Названі найпопулярніші кольори імпортованих в Україну авто

За 7 місяців 2024 року у сервісних центрах МВС було вперше зареєстровано близько 250 тисяч транспортних засобів, з них нових – майже 84 тисячі. Названо ТОП-5 найпопулярніших кольорів автомобілів, які вперше ставили на облік.

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Безумовний лідер – сірий колір, 60 568 автівок. Це досить практичний відтінок. Однією з переваг є те, що на сірому тлі не так видно пил і бруд, на відміну від інших відтінків.

Друге місце посідає білий колір – 41 250 автівок було зареєстровано вперше у сервісних центрах МВС з початку року. Білий відтінок легкових авто найдешевший (не потребує доплати за “металік”) тому його дуже полюбляють водії у Європі.

На третій сходинці чорний колір – 40 018 авто. Це класичний відтінок надає автівці елегантності та стилю. Практичним його назвати важко, але заради солідності йому пробачають усі недоліки.

На четвертому місці синій колір – 18 717 авто. Такі легкові машини гарно виглядають та яскраві на дорозі. Це один з найбезпечніших кольорів – сині автомобілі рідше за інших потрапляють у ДТП.

Замикає ТОП-5 популярних кольорів червоний – 7 538 авто. Червоні легковики добре помітні на дорозі та привертають увагу оточуючих.

Нагадаємо, зареєструвати новий транспортний засіб у сервісному центрі МВС власник може особисто або делегувати повноваження продавцю. Якщо громадянин купив вживане авто за кордоном, спочатку його потрібно розмитнити. Далі отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації, пройти експертне дослідження в Експертній службі МВС та зареєструвати авто у сервісному центрі МВС.