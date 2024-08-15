Названы самые популярные цвета импортируемых в Украину авто

За 7 месяцев 2024 года в сервисных центрах МВД было впервые зарегистрировано около 250 тысяч транспортных средств, из них новых – почти 84 тысячи. Назван ТОП-5 самых популярных цветов автомобилей, которые впервые ставили на учет.

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Безусловный лидер – серый цвет, 60 568 автомобилей. Это достаточно практичный оттенок. Одним из преимуществ является то, что на сером фоне не так видно пыль и грязь, в отличие от других оттенков.

Второе место занимает белый цвет – 41 250 автомобилей было зарегистрировано впервые в сервисных центрах МВД с начала года. Белый оттенок легковых авто самый дешевый (не требует доплаты за “металлик”) поэтому его очень любят водители в Европе.

На третьей строчке черный цвет – 40 018 авто. Это классический оттенок придает автомобилю элегантности и стиля. Практичным его назвать трудно, но ради солидности ему прощают все недостатки.

На четвертом месте синий цвет – 18 717 авто. Такие легковые машины хорошо выглядят и яркие на дороге. Это один из самых безопасных цветов – синие автомобили реже других попадают в ДТП.

Замыкает ТОП-5 популярных цветов красный – 7 538 авто. Красные легковушки хорошо заметны на дороге и привлекают внимание окружающих.

Напомним, зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД владелец может лично или делегировать полномочия продавцу. Если гражданин купил подержанное авто за рубежом, сначала его нужно растаможить. Далее получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации, пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД и зарегистрировать авто в сервисном центре МВД.