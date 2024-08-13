Сколько стоит зарегистрировать новый автомобиль в сервисном центре МВД

Зарегистрировать новое авто в сервисном центре МВД владелец может либо лично, либо делегировать полномочия продавцу. Автосалоны генерируют доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также они формируют акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и перерегистрировать авто.

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Новое авто не подлежит осмотру экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться. Автомобиль может вообще не покидать территорию салона. А новому владельцу остается только забрать уже зарегистрированное транспортное средство у продавца.

Документы для регистрации нового авто в сервисном центре МВД:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

таможенные документы;

договор-покупки-продажи;

сертификат соответствия;

доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер сбора зависит от стоимости авто, в 2024 году он составляет:

не превышает или равен 499 620 грн – уплачивается 3%;

больше 499 620 грн, но не превышает или равен 878 120 грн – уплачивается 4%;

больше 878 120 грн – уплачивается 5%.

Сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.