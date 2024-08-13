Скільки коштує зареєструвати нове авто у сервісному центрі МВС

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
Зареєструвати нове авто у сервісному центрі МВС
Зареєструвати нове авто в сервісному центрі МВС власник може або особисто, або делегувати повноваження продавцю. Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також вони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто.
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Нове авто не підлягає огляду експертною службою МВС. Транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Автівка може взагалі не покидати територію салону. А новому власнику залишається лише забрати вже зареєстрований транспортний засіб у продавця.
Документи для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- митні документи;
- договір-купівлі-продажу;
- сертифікат відповідності;
- довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).
При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС потрібно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розмір збору залежить від вартості авто, у 2024 році він становить:
- не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;
- більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;
- більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.
Збір до пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами.