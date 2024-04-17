В Украине наибольшей популярностью пользуются автомобили доступных и практичных цветов.

Более половины всех проданных в І кв. 2024 г. новых легковушек были белого или серого цвета, об этом сообщает УкрАвтопром.

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Автомобили белого цвета пользуются наибольшим спросом у украинских автомобилистов. Из реализованных за указанный период новых легковушек 36% были белого цвета. Лидерство в команде белых получил Renault Duster.

Серый оказался вторым по популярности – почти треть из зарегистрированных новых авто. Наиболее многочисленным из них также стал компактный кроссовер Renault Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 15% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 9% автомобилистов. Первенство среди синих у Skoda Scala.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек - красный (3%). А лидер среди них – Mazda CX5.