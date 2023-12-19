Украинские покупатели электрических автомобилей предпочитают практичные оттенки, за которые не нужно доплачивать.

По данным Укравтопром, с начала года украинский парк электромобилей пополнили 33 тыс. авто. Из них 6,6 тыс. новых машин и 26,4 импортированных авто с пробегом.

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Самым популярным цветом нового электромобиля за этот период был белый. Почти 44% новых электромобилей, что с января по ноябрь приобрели украинцы, были белого цвета. Вторым по популярности стал серый цвет – 29%. На третьем месте синий – 15%. Также в пятерку самых любимых цветов вошли черный (7%) и зеленый (2%).

Если бесспорным лидером среди новых электромобилей окрашенных в белый, серый и синий цвета стал Volkswagen ID.4, то первенство среди черных и зеленых в Mercedes-Benz EQS SUV и Honda M-NV соответственно.

В части подержанных электромобилей, которые в этом году перешли на украинскую регистрацию наибольшим спросом пользовались такие цвета:

белый (32%);

серый (29%);

черный (19%);

синий (12%);

красный (5%).

В этих расцветках наиболее многочисленным автомобилем оказался Nissan Leaf.