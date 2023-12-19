Українські покупці електричних автомобілів надають перевагу практичним відтінкам, за які не потрібно доплачувати.
За даними Укравтопром, з початку року український парк електромобілів поповнили 33 тис. авто. З них 6,6 тис. нових машин та 26,4 імпортованих авто з пробігом.
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Найпопулярнішим кольором нового електромобіля за цей період був білий. Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору. Другим за популярністю став сірий колір – 29%. На третьому місці синій – 15%.Також у п’ятірку найулюбленіших кольорів увійшли чорний (7%) та зелений (2%).
Якщо безперечним лідером серед нових електромобілів пофарбованих у білий, сірий та синій кольори став Volkswagen ID.4, то першість серед чорних та зелених у Mercedes-Benz EQS SUV та Honda M-NV відповідно.
В частині вживаних електромобілів, які в цьому році перейшли на українську реєстрацію найбільшим попитом користувались такі кольори:
- білий (32%);
- сірий (29%);
- чорний (19%);
- синій (12%);
- червоний (5%).
В цих забарвленнях найбільш численним автомобілем виявився Nissan Leaf.