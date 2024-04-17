В Україні найбільшою популярністю користуються автомобілі доступних та практичних кольорів.

Понад половина усіх проданих у І кв. 2024 р. нових легковиків були білого або сірого кольору, про це повідомляє УкрАвтопром.

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Автомобілі білого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів. З реалізованих за вказаний період нових легковиків 36% були білого кольору. Лідерство в команді білих здобув Renault Duster.

Сірий виявився другим за популярністю – майже третина із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 15% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 9% автомобілістів. Першість серед синіх у Skoda Scala.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - червоний (3%). А лідер серед них – Mazda CX5.