У серпні продажі нових авто зросли на 40%

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Відносно серпня 2023р. споживча активність на авторинку збільшилась на 40%, повідомляє Укравтопром. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

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Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota. У серпні 1248 нових Тойот поповнили український автопарк. На другому місці Renault – 738 од. Третій результат у BMW – 633 од. Також в ТОП-5 потрапили Skoda (538 од.) та Volkswagen (483 од.). Титул бестселера місяця зберіг за собою Renault Duster (691 од.).

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023р.