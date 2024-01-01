Укр
Ру

В ЄС скасували субсидії на електромобілі: продажі впали на 37%

Популярність електромобілів у країнах ЄС базувалась на податкових пільгах. Після їх скасування продажі електричок значно знизились.
Субсидії на електромобілібули запорукою їх популярності в ЄС - Auto24
Євген Гудущан
logo6 серпня, 16:50
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

У липні продажі електромобілів у Німеччині впали на рекордні 37% - до 30762 од., продовжуючи широкий відкат після закінчення дії стимулів та підриваючи плани автовиробників. Це найбільше падіння з грудня, коли уряд Німеччини раптово скасував субсидії на електромобілі.

Читайте також: В ЄС бум реєстрацій китайських електромобілів

Уповільнення залишає автомобільну промисловість незахищеною після інвестування мільярдів у розвиток технології, пише Automotive News Europe.

VW минулого тижня заявив, що скоротив потужності на заводах у Німеччині, а також може змінити терміни нарощування виробництва акумуляторів.

Падіння попиту на електромобілі також погіршило настрій інших німецьких автовиробників (Mercedes-Benz і BMW) щодо бізнес-перспектив.

#Новини #Автобізнес