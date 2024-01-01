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В ЕС отменили субсидии на электромобили: продажи упали на 37%

Популярность электромобилей в странах ЕС базировалась на налоговых льготах. После их отмены продажи электричек значительно снизились.
Субсидии на электромобили были залогом их популярности в ЕС - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

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Евгений Гудущан
logo6 августа, 16:50
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В июле продажи электромобилей в Германии упали на рекордные 37% - до 30762 ед., продолжая широкий откат после окончания действия стимулов и подрывая планы автопроизводителей. Это самое большое падение с декабря, когда правительство Германии внезапно отменило субсидии на электромобили.

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Замедление оставляет автомобильную промышленность незащищенной после инвестирования миллиардов в развитие технологии, пишет Automotive News Europe.

VW на прошлой неделе заявил, что сократил мощности на заводах в Германии, а также может изменить сроки наращивания производства аккумуляторов.

Падение спроса на электромобили также ухудшило настроение других немецких автопроизводителей (Mercedes-Benz и BMW) относительно бизнес-перспектив.

#Aвтобизнес #Новости