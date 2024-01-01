В ЕС бум регистраций китайских электромобилей в ЕС

По данным Укравтопром, в июне китайские бренды зарегистрировали более 23 тыс. электромобилей в Европе, что является наибольшим показателем за всю историю. Значительное количество этих авто было зарегистрировано дилерами самостоятельно, для дальнейшей передачи их в лизинг.

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Автомобили, зарегистрированные до 5 июля, не подпадают под действие дополнительных заградительных пошлин, которые были введены Еврокомиссией на импортируемые электромобили из КНР. Активнее других такую схему использовала компания SAIC Motor, поставляя дилерам свой MG4.

Еще одним двигателем европейского рынка электромобилей в июне стало введение стимулов в Италии. Около €200 млн субсидий для новых электромобилей были освоены менее чем за 9 часов, заявили в итальянском правительстве.